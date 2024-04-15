Макрон хочет остановить продолжающиеся конфликты на время Олимпийских игр

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже, и намерен обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином. Его слова приводит радиостанция RMC.

Французский лидер подчеркнул, что приложит максимум усилий для олимпийского перемирия и намерен привлечь к цели международных партнеров.

«Лидер Китая [Си Цзиньпин] через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай… Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — сказал Макрон.

До этого Макрон заявлял, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на его инициативу о перемирии на Украине на время Олимпиады.

Ранее Путин порассуждал об олимпийском перемирии.