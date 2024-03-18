Путин порассуждал об олимпийском перемирии

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Об этом он сообщил на пресс-конференции в предвыборном штабе.

Он подчеркнул, что не слышал о подобном предложении президента Франции. Путин добавил, что российская сторона готова рассмотреть любые вопросы, но планирует действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации.

По его мнению, международные чиновники извратили смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.

Накануне Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Говоря об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, французский лидер уточнил, что по решению Международного олимпийского комитета (МОК) «Россия как государство не должна участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом «только как спортсмены».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.