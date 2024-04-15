Макрон недоволен ударом Ирана по Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар Ирана в ответ на атаку Израилем консульства в Сирии был непропорциональным. Его слова приводит радиостанция RMC.

«Ответ Ирана на атаки Израиля был непропорциональным, потому что Иран атаковал Израиль на его территории», — указал президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что еврейское государство имеет право защищаться, однако необходимо призвать конфликтующие стороны «к лимитам, чтобы избежать эскалации».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.