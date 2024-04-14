Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Израилю стоит рассмотреть возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия как ответ на атаку со стороны Тегерана. Его слова передает телеканал CNN.

Он подчеркнул, что атака Ирана по территории еврейского государства стала провалом политики сдерживания со стороны Израиля и Соединенных Штатов. С точки зрения Болтона, ответ Израиля должен быть «гораздо сильнее».

«Почти наверняка на данный момент ни одна из ракет не содержала ядерных боеголовок, но вы никогда не можете сказать, когда следующий обстрел, следующий залп баллистических ракет, возможно, будет включать ядерные боеголовки», — заявил Болтон.

В связи с этим он призвал Израиль рассмотреть возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия. Экс-советник понадеялся, что Белый дом не будет отговаривать Биньямина Нетаньяху от реализации подобного плана.

До этого конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала Вашингтон «нанести агрессивные ответные удары по Ирану» после атак Тегерана на территорию Израиля.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».