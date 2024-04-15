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Небензя обвинил Совбез ООН в «позорном бездействии» в вопросе ирано-израильского конфликта

Небензя: атака Ирана на Израиль стала ответом на позорное бездействие СБ ООН

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MFA Russia/Global Look Press

Атака Ирана на Израиль стала ответом на «позорное бездействие» Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

«Это не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — заявил он.

Также Небензя заявил, что Российская Федерация призывает Израиль взять пример с Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации.

Кроме того, он сказал, что срочно созванное заседание Совета Безопасности по ответному удару Ирана по Израилю является парадом лицемерия и двойных стандартов.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США назвали возможную дату ответа Израиля на атаку Ирана.

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