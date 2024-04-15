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Представитель США заявил, что Вашингтон не ищет эскалации с Ираном

Заместитель постпреда при ООН Вуд: США не ищут эскалации с Ираном

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не добивается эскалации с Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вуда, целью США является деэскалация, а не обострение отношений с Ираном. Дипломат отметил, что действия Вашингтона носили исключительно оборонительный характер.

Вуд призвал Совет Безопасности ООН осудить «беспрецедентную крупномасштабную атаку» Ирана на Израиль и потребовать от Тегерана и его прокси воздержаться от дальнейших агрессивных действий.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на срочном заседании Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта и пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности.

14 апреля сообщалось, что удары по Израилю приказал нанести духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

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Удар Ирана по Израилю
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