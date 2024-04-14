В Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны»

Атака Ирана израильской территории — это объявление войны. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог британскому телеканалу Sky News.

«Это все равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны», — отметил он.

Он призвал ведущих мировых политиков «дать ясно понять» Тегерану, что такие действия неприемлемы. Герцог напомнил, что с момента своего создания в 1948 году Израиль стремится к миру. Президент Израиля назвал Иран «империей зла», с которой пришло время столкнуться.

Накануне востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

До этого стало известно, что ВВС Великобритании сбили несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.