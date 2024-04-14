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Политолог оценила возможность эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Политолог Геворгян: Иран не заинтересован в эскалации конфликта с Израилем

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Global Look Press

Иранские власти не заинтересованы в эскалации конфликта с Израилем. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявила политолог и востоковед Каринэ Геворгян.

По ее мнению, недавняя атака Тегерана на еврейское государство являлась попыткой измотать геополитического противника. Кроме того, Иран хочет спровоцировать граждан и оппозицию Израиля, чтобы заставить действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху уйти в отставку.

«На эскалацию сам Иран не заинтересован идти, потому что, как написал британский автор, «иранцы варят лягушку медленно», — подчеркнула Геворгян.

Она обратила внимание, что иранское руководство с самого начала сообщило об отсутствии у него планов атаковать гражданскую инфраструктуру на территории Израиля. Таким образом Тегеран послал сигнал о нежелании вести боевые действия против мирного населения, пояснила политолог.

В то же время востоковед назвала атаку Ирана на Израиль серьезным предупреждением для США. Как она сказала, после такого Вашингтон может отказаться от поддержки нынешних властей еврейского государства. Речь идет о сценарии, при котором Нетаньяху решит пойти на дальнейшую эскалацию кризиса.

13 апреля армия Ирана запустила десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля. После этого израильские войска сообщили о приведении систем противовоздушной обороны (ПВО) в повышенную боевую готовность.

По последним данным, для атаки Тегеран использовал более 200 дронов-камикадзе и различных ракет. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий на Ближнем Востоке.

Ранее Иран предостерег США от военной поддержки Израиля.

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