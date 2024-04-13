Израиль отменяет все занятия в школах из-за угрозы атаки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о временной отмене всех учебных занятий в стране с вечера 13 апреля. соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

На фоне обострения отношения Израиля и Ирана и массированных ракетных атак со стороны Ливана в стране было принято решение внести изменения в инструкции Управления тыла. Также запрещаюся сборища численностью более 1000 человек в так называемых «зеленых зонах».

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

Ранее «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет по позициям армии Израиля.