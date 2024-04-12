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«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по Израилю

«Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям армии Израиля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесла массированной ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления… воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет «Катюша», — приводит агентство заявление движения.

Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, на севере Израиля было зафиксировано около 50 ракетных пусков со стороны Ливана, сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах.

До этого сообщалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военным объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Ранее Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» в Ливане.

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