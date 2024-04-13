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В США ожидают новые акции возмездия Ирана против Израиля

Экс-советник Пентагона Эль-Гамаль предрекла новые акты возмездия Ирана Израилю

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Shutterstock

Экс-советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль назвала захват Ираном связанного с Израилем судна лишь первым в серии «актов возмездия». С этим заявлением она выступила в эфире France 24.

«По-моему, мы с вами говорили об этом не далее, как вчера, когда обсуждали возможность иранского возмездия. Тогда же мы отметили, что его следует ожидать. И это, похоже, потенциально всего лишь первый шаг из возможной серии шагов против Израиля и израильских интересов в регионе», — заявила она.

До этого британский профессор Гергес обвинил Израиль в многолетнем «саботаже» Ирана.

По словам Гергеса, агрессивное правительство Биньямина Нетаньяху решило спровоцировать Иран, что проявилось в атаке на консульство в Сирии и ликвидации ряда командиров КСИР (Корпуса стражей исламской революции в Иране). Если бы не эти провокации, подчеркнул профессор, конфликта можно было бы избежать.

Утром 13 апреля представители Ирана высадились на борту связанного с Израилем судна MSC Aries и захватили его.

Ранее Израиль предупредил Иран о последствиях в случае эскалации.

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