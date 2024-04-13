Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве сравнили новые санкции США с «пальбой без разбору»

Посол Антонов назвал новые санкции США неоправданным политизированным шагом

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Новые санкции Соединенных Штатов против продукции российских металлургов являются неоправданным политизированным шагом. Об этом РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок - это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — заявил Антонов.

Российский дипломат предположил, что решение Вашингтона запретить ввоз в страну российского алюминия, меди и никеля может быть основано на уверенности в том, что непосредственно в США цены на ресурсы после этого шага не взлетят. Однако, как отметил Антонов, эти санкции могут больше навредить работе мировых рынков и экономикам американских сателлитов.

До этого Британия ввела санкции против импорта трех видов металлов российского происхождения — меди, никеля и алюминия, присоединившись к соответствующим американским санкциям.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами