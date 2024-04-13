В посольстве сравнили новые санкции США с «пальбой без разбору»

Новые санкции Соединенных Штатов против продукции российских металлургов являются неоправданным политизированным шагом. Об этом РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок - это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — заявил Антонов.

Российский дипломат предположил, что решение Вашингтона запретить ввоз в страну российского алюминия, меди и никеля может быть основано на уверенности в том, что непосредственно в США цены на ресурсы после этого шага не взлетят. Однако, как отметил Антонов, эти санкции могут больше навредить работе мировых рынков и экономикам американских сателлитов.

До этого Британия ввела санкции против импорта трех видов металлов российского происхождения — меди, никеля и алюминия, присоединившись к соответствующим американским санкциям.

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