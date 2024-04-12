Лавров провел переговоры с главой МИД Таджикистана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, международную повестку и антитеррористическое сотрудничество.

Днем 12 апреля Сироджиддин Мухриддин заявил, что акты терроризма, независимо от их мотивов, не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой.

Кроме того, он сказал, что российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе».