Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что экипаж самолета сообщил об отказе автопилота.

До этого сообщалось, что вечером 21 мая аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW) на востоке Стамбула временно приостановил прием рейсов из-за массового появления скворцов.

19 мая Telegram-канал Mash сообщил, что самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово. Отмечалось, что техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом, однако пилот рейса Екатеринбург – Бишкек не дождался сигнала и поехал.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.