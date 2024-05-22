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Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку

Baza: следовавший в Новый Уренгой самолет авиакомпании «Ямал» сел в Тюмени

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Shutterstock

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Уфы в Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что экипаж самолета сообщил об отказе автопилота.

До этого сообщалось, что вечером 21 мая аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW) на востоке Стамбула временно приостановил прием рейсов из-за массового появления скворцов.

19 мая Telegram-канал Mash сообщил, что самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово. Отмечалось, что техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом, однако пилот рейса ЕкатеринбургБишкек не дождался сигнала и поехал.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.

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