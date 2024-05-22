Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в ТЦ

Власти Варшавы проверяют версию о якобы возможной причастности спецслужб России к пожару в торговом центре. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

При этом каких-либо доказательств Туск не привел. По его словам, в настоящее время польские силовики сосредоточены на расследовании диверсий в стране. Они уже задержали девять подозреваемых в совершении диверсий, накануне — еще троих.

В Польше в последние дни произошла серия крупных пожаров. Один из них случился в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве 12 мая. Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал, что пламя в распространилось очень быстро, так как в ТЦ было слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля. Здание полностью сгорело.

В другие дни в Польше горели автобусный парк, школа, свалка химических отходов, произошел взрыв в школе пожарных.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.