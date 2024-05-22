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Маск готов стать ведущим дебатов Трампа и Байдена

Маск готов провести дебаты Трампа и Байдена при участии Кеннеди

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен выразил готовность провести дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой государства Джо Байденом при участии в мероприятии независимого кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младший. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) в комментарии к посту Кеннеди.

«Конечно», - написал Маск на вопрос Кеннеди о том, готов ли он провести дебаты трех упомянутых политиков.

До этого Маск заявил, что Роберт Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах.

19 мая сообщалось, что Байден и Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

Ранее Трамп предрек США большую беду в случае переизбрания Байдена.

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