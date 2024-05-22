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В МИД пообещали Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

МИД: РФ ответит не только политически на отправку французских солдат на Украину

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РИА Новости

В случае отправки французских войск на территорию Украины ответ РФ будет лежать не только в политической плоскости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — подчеркнул дипломат.

Студенников напомнил, что резкая риторика президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживается союзниками Парижа по НАТО. Кроме того, заявления о солдатах Североатлантического альянса на Украине, в том числе французов, вызывают отторжения у большей части жителей Франции, добавил он.

До этого газета The New York Times, сославшись на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, сообщала, что американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих.

Ранее эксперт раскрыл возможный сценарий ввода войск НАТО на Украину.

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