Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД оценили последствия отказа Евросоюза от российского газа

Дипломат Студенников: Москва не лишится покупателей в случае отказа ЕС от СПГ

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Если Европейский союз (ЕС) в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Москва не останется без покупателей. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка сжиженного природного газа является его глобальный характер. СПГ может «путешествовать» по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал», — заявил Студенников.

Дипломат добавил, что ЕС ранее уже ограничил импорт российского трубопроводного газа, в результате чего оказался в энергетическом кризисе.

21 мая сообщалось, что Евросоюз не планирует просить украинские власти, чтобы пролонгировать договор о транзите российского газа на территорию сообщества.

На следующий день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ни российская, ни украинская сторона не заинтересованы в продлении действующего соглашения о транзите газа.

До этого в «Газпроме» заявили, что продают газ в Европу через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки.

Ранее в Европе признали, что регион еще не достиг полной независимости от российской энергетики.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами