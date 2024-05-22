В МИД оценили последствия отказа Евросоюза от российского газа

Если Европейский союз (ЕС) в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Москва не останется без покупателей. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка сжиженного природного газа является его глобальный характер. СПГ может «путешествовать» по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал», — заявил Студенников.

Дипломат добавил, что ЕС ранее уже ограничил импорт российского трубопроводного газа, в результате чего оказался в энергетическом кризисе.

21 мая сообщалось, что Евросоюз не планирует просить украинские власти, чтобы пролонгировать договор о транзите российского газа на территорию сообщества.

На следующий день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ни российская, ни украинская сторона не заинтересованы в продлении действующего соглашения о транзите газа.

До этого в «Газпроме» заявили, что продают газ в Европу через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки.

Ранее в Европе признали, что регион еще не достиг полной независимости от российской энергетики.