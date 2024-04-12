Премьер Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в ЕС есть «четкие» признаки того, что страны блока готовы признать Палестину. Об этом сообщает Reuters.

«Санчес в пятницу заявил, что в Европе появились «четкие признаки» того, что страны региона готовы признать палестинское государство», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Санчес находится с визитом в Осло, где встретился со своим норвежским коллегой Йонасом Гарстером в рамках своей дипломатической кампании по получению поддержки признания палестинской государственности.

До этого Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности в кабинете премьер-министра Словении Войко Волка сообщало, что Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена.

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.

Ранее Израиль выступил против принятия Палестины в ООН.