Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

Израиль выступает против принятия Палестины в ООН в качестве полноправного государства-члена организации. Об этом заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, сообщает ТАСС.

Заявка Палестины на вступление в ООН рассматривается Советом безопасности всемирной организации в понедельник, 8 апреля. В случае положительного решения вопрос будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Эрдан назвал саму возможность вступления Палестины в ООН «призом варварству» и заявил, что в случае одобрения заявки Совбез должен будет именоваться «террористическим советом».

4 апреля стало известно, что в Совет безопасности ООН поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. К письму прилагались документы, в которых поддержку инициативе выражал целый ряд крупных международных объединений и организаций, а также напоминалось, что 140 стран мира уже признали Палестину независимым государством.

Первая заявка Палестины на вступление в ООН была подана в 2011 году, однако затем ее представители решили временно оставить страну в качестве постоянного наблюдателя при всемирной организации. Теперь к вопросу полноценного членства вернулись вновь.

Ранее стало известно, что в Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства.