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В Еврокомиссии прокомментировали перенос выборов на Украине

ЕК считает перенос выборов на Украине внутренним делом Киева

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Перенос выборов президента на Украине и продление полномочий Владимира Зеленского является внутренним делом Киева. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

8 апреля политический обозреватель Андрей Перла заявил, что если Россия и будет с кем-либо договариваться по Украине, то со структурами НАТО. Он подчеркнул, что в мае нынешний украинский лидер Владимир Зеленский перестанет быть легитимным.

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер допустил, что Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. По словам эксперта, отмена выборов главы страны является плохим моментом, ведь «российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения».

Ранее в Германии увидели страх в глазах Зеленского.

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