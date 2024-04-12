В США рассказали, зачем Иран тщательно выверяет свой ответ на удар Израиля

Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«По оценкам США, Иран корректирует свои планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы послать сигнал, а не спровоцировать региональную войну, которая вынудит Вашингтон ответить», - говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, Иран планирует «в ближайшие дни» осуществить масштабную воздушную атаку на Израиль, которая, скорее всего, будет представлять собой «сочетание ракет и ударов беспилотников».

До этого сообщалось, что Пентагон недоволен тем, что Израиль не сообщил США о намерении ударить по консульству Ирана в Дамаске.

Предварительное уведомление об атаке на объект Ирана позволило бы Пентагону усилить защиту американских военных и расположить силы, в том числе военные корабли с системами противоракетной обороны на борту, таким образом, «чтобы помочь защитить как Израиль, так и американские войска от потенциального ответа Ирана».

Ранее в Иране рассказали, при каких условиях могли бы отказаться от ответа Израилю.