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Пентагон недоволен, что Израиль не предупредил об ударе по объекту Ирана

WP: Пентагон недоволен, что Израиль не сообщил США об атаке на консульство Ирана

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Firas Makdesi/Reuters

Пентагон недоволен тем, что Израиль не сообщил США о намерении ударить по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители Пентагона были разочарованы тем, что Израиль не уведомил Соединенные Штаты перед нанесением удара по иранским объектам в Сирии в этом месяце», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предварительное уведомление об атаке на объект Ирана позволило бы Пентагону усилить защиту американских военных и расположить силы, в том числе военные корабли с системами противоракетной обороны на борту, таким образом, «чтобы помочь защитить как Израиль, так и американские войска от потенциального ответа Ирана».

Как сообщает газета, официальные лица США и Израиля тесно координируют свои действия в целях выработки ответных мер на «иранский контрудар».

12 апреля сообщалось, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов, то есть одного-двух дней.

Ранее в Иране рассказали, при каких условиях могли бы отказаться от ответа Израилю.

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