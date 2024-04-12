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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

В России 82% граждан положительно оценивают работу президента Владимира Путина, столько же доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

8% россиян отрицательно оценили работу российского лидера. 10% респондентов отметили, что не доверяют ему.

Работу правительства России положительно оценили 60% россиян, негативно — 22%.

Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. 50% респондентов признались, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% — за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 4% — за партию «Новые люди», 3% — за «Справедливую Россию».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился в период с 5 по 7 апреля 2024 года. В нем приняли участи 1,5 тысяч россиян в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.

Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

В марте другой опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных россиян (83%) признали результаты выборов президента страны честными, допустив, что возможные нарушения на отдельных участках и были, но не повлияли на итоговые результаты.

Ранее россияне перечислили главные черты Путина.

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