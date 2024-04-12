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На Украине спрогнозировали потери населения после конфликта

Экономист Кущ считает, что на Украине останется максимум 25 млн населения

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине останется максимум 25 млн населения после завершения конфликта — при этом только треть из этого числа будет считаться экономически активным. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

«По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны — это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов — пенсионеры, пять миллионов — дети, примерно два-три миллиона — инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты. И экономически активное ядро экономики — примерно семь-восемь миллионов человек», — заявил Кущ.

По данным экономиста, еще несколько лет назад численность экономически активного населения страны приближалось к 17 млн человек, большая часть из которых либо выехала за пределы страны, либо уезжает сейчас, либо покинет страну после завершения конфликта. При этом на Украине остаются либо пенсионеры, либо родители с детьми, которые не могут их вывезти.

До этого на Западе сообщили о сокращении доли молодых мужчин в населении Украины до минимума.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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