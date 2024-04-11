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Переговоры Путина и Лукашенко начались

«Пул Первого»: стартовали переговоры Путина и Лукашенко

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Павел Бедняков/РИА Новости

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Общение лидеров уже началось. Но прессу пока не приглашали», — говорится в публикации.

Перед встречей с Путиным Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к тому, что Запад может направить военных к украинско-белорусской границе.

10 августа сообщалось, что президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры во время визита белорусского лидера в РФ 11-12 апреля.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председательствовать на совете Совета министров иностранных дел СНГ.

Ранее Лукашенко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.

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