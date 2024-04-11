Лукашенко рассказал о главной теме обсуждения с Путиным в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным главной темой обсуждения будут экономические вопросы. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Сегодня обычные вопросы. Но мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики, потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь — колею начертить. Поэтому прежде всего экономика», — заявил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, его страна предоставит ее. При этом Лукашенко отметил, что не видит смысла для Москвы вести диалог с Киевом. Он также сказал, что вести переговоры необходимо с теми силами, что стоят за Украиной, назвав самих украинцев подносчиками снарядов.

Также сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры во время визита белорусского лидера в РФ 11-12 апреля. Белорусское издание БелТА сообщает, что Лукашенко и Путин 12 апреля планируют мероприятие по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

Ранее Лукашенко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.