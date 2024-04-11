Глава МИД Польши анонсировал создание «Европейского легиона»

Европейский союз (ЕС) намерен сформировать силы быстрого реагирования для обороны стран — членов регионального содружества в случае нападения. Об этом в ходе интервью для греческого издания Ekathimerini рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что дискуссии о создании единой армии ЕС ведут к появлению ненужной путаницы. Данная инициатива предполагает слияние войск отдельных государств, а такое развитие событий маловероятно.

«Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала — сил быстрого реагирования. Я называю их «Европейский легион», — добавил Сикорский.

Он пояснил, что потребность в создании новой военной структуры на территории Европы возникла из-за противостояния США и КНР. В данный момент Вашингтон уделяет этому вопросу много внимания, поэтому странам региона не стоит рассчитывать на помощь союзника в случае нападения. Вместо этого ЕС придется «возложить на себя большую часть бремени» в сфере обороны, резюмировал польский министр.

Ранее Европейский парламент (ЕП) отказался финансировать Совет ЕС, пока он не примет решение о дополнительной помощи Украине.