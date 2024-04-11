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Писториус заявил об угрозе остановки перевооружения бундесвера

Писториус: существует угроза остановки перевооружения армии ФРГ

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Heiko Becker/Reuters

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что если военный бюджет страны на 2025 год не будет увеличен, возникнет угроза приостановки программы перевооружения. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Писториус, выступая во время закрытой встречи с депутатами бундестага от Партии «зеленых», вновь заявил о том, что запланированных в следующем году на оборонный бюджет €52 млрд не хватит для дальнейшей модернизации германской армии. Министр обороны предупредил, что без значительного увеличения военных расходов бундесверу может угрожать прекращение перевооружения.

По данным журнала, Писториус в ходе предстоящих переговоров по бюджету с главой министерства финансов Кристианом Линднером намерен добиться значительного увеличения бюджета на следующий год.

До этого глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург заявил, что армии ФРГ необходимо набрать еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от «чрезвычайных ситуаций».

Ранее сообщалось, что в Германии отвергли идею о передаче крылатых ракет Украине.

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