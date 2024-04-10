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Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире

Зеленский заявил, что Россия обладает сильным влиянием на мировое сообщество

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сильном российском влиянии на мир, в том числе, по его словам, Москва имеет «договоренности» в конгрессе США и ряде других стран. Своим мнением Зеленский поделился в беседе с Bild.

«У России большое влияние. Оно заключается не только в том, что у нее есть договоренности с частью конгресса (США. – прим. ред.)», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Зеленского, у России есть «везде» возможность повлиять на принятие тех или иных политических решений, в том числе в Латинской Америке, Африке, в Евросоюзе и Великобритании.

Украинский президент отметил, что Россия успешно взаимодействует с американским обществом. По его мнению, не последнюю роль в этом играют сами американские медиа, которые «представляют пророссийские посылы».

До этого Зеленский пообещал дать ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

Ранее политолог сообщал, что Зеленский вынужденно объявил о новом контрнаступлении.

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