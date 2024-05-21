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В Госдуме подтвердили арест генерала Попова

Картаполов подтвердил заключение под стражу экс-командующего 58-й армией Попова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова отправили в СИЗО. Его комментарий опубликовал Life со ссылкой на Shot.

«У меня есть информация о том, что [Попов] действительно заключен под стражу, ну а все остальное — в компетенции соответствующих структур», — прокомментировал ситуацию Картаполов.

Депутат Андрей Гурулев, который также в прошлом являлся командующим 58-й армией, напрямую арест Попова не подтвердил, но заявил, что в курсе истории, однако не может ее комментировать, так как «не в теме».

21 мая появилась информация о том, что генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Ранее стала известна дата рассмотрения в суде жалобы на арест генерал-лейтенанта Кузнецова.

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