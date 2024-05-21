Неназванный православный приход в Эстонии собирается выйти из РПЦ

Один православный приход в Эстонии решил выйти из-под юрисдикции Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает газета Postimees.

Название прихода, которое не раскрывается, проголосовал за выход из-под юрисдикции Московского патриархата. Одновременно стало известно, что дальнейшем статусе Эстонской православной церкви властями страны должно быть принято приходами в течение мая. В данный момент министерство внутренних дел прибалтийской республики проводит переговоры с другими приходами церкви.

До этого министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил, что в Эстонии необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической.

Как ожидает глава МВД Эстонии, представители Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой.

Ранее постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Эстонию в нарушении конституционных прав граждан.