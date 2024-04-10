Политолог: Зеленский вынужденно объявил о новом контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении, стремясь создать громкий инфоповод, считает политолог Данила Гуреев. Вооруженные силы Украины сейчас находятся в более тяжелом положении, чем это было при первом контрнаступе, но предпринять очередную попытку они все-таки могут, если этого потребуют лидеры западных стран, заявил он телеканалу «360».

Первое контрнаступление ВСУ предприняли летом прошлого года, что закончилось провалом, напомнил Гуреев. Причиной этого он назвал отсутствие у Киева серьезного вооружения и поддержки с воздуха. Также у ВСУ не было минных тральщиков для прохождения вглубь линии фронта, отметил он. Сегодня ситуация еще хуже, так как из строя вышла большая часть техники, которая была у украинских военных, убежден Гуреев.

«Новое контрнаступление будет еще более убийственным, чем предыдущее. Но если западные кураторы скажут Владимиру Зеленскому наступать, то наступать придется», — объяснил он.

По мнению Гуреева, из-за западных партнеров Украина попала в сложное положение, так как ее продолжают подталкивать к глупым поступкам, ведущим к увеличению потерь.

Напомним, Зеленский заявил, что новое контрнаступление ВСУ будет успешнее предыдущего, так как в прошлый раз российские войска знали, где собирались атаковать ВСУ. Также он призвал западные страны «не отступать от своих обязательств» и продолжать поддержку.

В НАТО ранее сообщили о продвижении армии России по всей линии фронта в зоне СВО.