Венгрия приостановила свое участие в ДОВСЕ

Венгерский парламент одобрил законопроект о приостановке участия государства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 177 венгерских законодателей выступили за соответствующую инициативу, 5 высказались против. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что госсекретарь МИД Венгрии Петер Старай в рамках парламентского заседания, посвященного вопросу о приостановке участия Будапешта в договоре, сообщил, что ДОВСЕ играл существенную роль с точки зрения поддержания баланса вооруженных сил в европейском регионе, однако на данный момент договор потерял смысл, потому что Россия вышла из него.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом приостановил участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Лукашенко одобрил внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ.