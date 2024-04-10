Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия приостановила свое участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ

close
100%
Shutterstock

Венгерский парламент одобрил законопроект о приостановке участия государства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 177 венгерских законодателей выступили за соответствующую инициативу, 5 высказались против. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что госсекретарь МИД Венгрии Петер Старай в рамках парламентского заседания, посвященного вопросу о приостановке участия Будапешта в договоре, сообщил, что ДОВСЕ играл существенную роль с точки зрения поддержания баланса вооруженных сил в европейском регионе, однако на данный момент договор потерял смысл, потому что Россия вышла из него.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом приостановил участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Лукашенко одобрил внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами