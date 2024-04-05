Лукашенко одобрил внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на рассмотрение в нижнюю палату парламента республики. Об этом сообщило местное агентство БелТА.

В материале подчеркивается, что документ не предусматривает выхода страны из ДОВСЕ и полного отказа от осуществления в Вооруженных силах Белоруссии соответствующих договору процедур. Единственная цель законопроекта — приостановка действия упомянутого соглашения, уточняется в публикации.

«Белоруссия в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных сил», — говорится в статье.

При этом журналисты обратили внимание, что в августе 2022 года чешские власти приняли решение о невыполнении данного договора в отношении Минска. В марте прошлого года аналогичным образом поступила Польша.

Более того, в ноябре 2023 года руководство НАТО оповестило о планах участвующих в ДОВСЕ стран — членов организации приостановить его действие. Чуть позже из договора вышла РФ, отмечается в материале.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что ДОВСЕ утратил смысл.