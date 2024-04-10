Политолог оценил итоги визита Лаврова в Китай

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекин стал тактическим и стратегическим успехом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев. Он подчеркнул, что страны держат прочную планку взаимовыгодного сотрудничества.

«Китай показал, что не боится санкционных угроз США и будет вместе с Россией. Это — во-первых. Во-вторых, Москва и Пекин договорились оберегать безопасность Евразии и не давать Западу безобразничать в АТР. В-третьих, Китай не будет мешать России на Украине», — отметил Латышев.

Он также допустил, что Пекин проигнорирует запланированную на июнь «мирную конференцию» в Швейцарии по Украине, в которой Россия участвовать отказывается.

Лавров находился в КНР 8-9 апреля. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать президенту России Владимиру Путину искренние слова приветствия.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в ходе переговоров председатель КНР дал высокую оценку российско-китайским отношениям, которые продолжают развиваться в условиях сложной международной обстановки. Си Цзиньпин также приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки Путина в Пекин.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина с Си Цзиньпином находится на стадии планирования.