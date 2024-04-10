Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

Гуцул: Гагаузия обратится к России в случае ввода в регион войск Молдавии

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — заявила Гуцул.

До этого Гуцул заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион. По словам Гуцул, Россия поддержит Гагаузию в экономическом и социальном плане, как бы власти Молдавии «ни шли против» автономии.

Она также отметила, что была очень рада встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча была не последней.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.

Ранее в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами