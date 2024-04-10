Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска в регион

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — заявила Гуцул.

До этого Гуцул заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион. По словам Гуцул, Россия поддержит Гагаузию в экономическом и социальном плане, как бы власти Молдавии «ни шли против» автономии.

Она также отметила, что была очень рада встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча была не последней.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.

Ранее в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.