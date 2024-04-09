В Армении допустили отказ от договора с Азербайджаном и объяснились

Армения может не подписать договор с Азербайджаном, если власти двух стран не достигнут согласия по вопросу демилитации границы, камнем преткновения может стать статус четырех сел. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает Sputnik Армения.

«Может быть, в какой-то момент, мы совсем откажемся подписать что-либо, если не придем к некоему согласию», — отметил он, выступая в парламенте страны.

По словам председателя, статус сел в Тавуше и Арарате, а именно их принадлежность Азербайджану, не отрицали и предыдущие власти Армении, которые сегодня находятся в парламенте в качестве оппозиции.

Симонян добавил, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп. Однако это не значит, что на них обсуждается уступка Арменией собственных территорий, заверил он.

Спикер парламента заключил, что в 2009 году, в соответствии с законом, село Тигранашен было включено в территорию села Паруйр Севак, а Аскипара и Бархударлу — в состав Воскепара и Азатамута.

При этом в документе специально было оговорено, что это решение действует до тех пор, пока не будут урегулированы отношения Армении Азербайджана.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что мирный договор с Азербайджаном не могут подписать из-за отсутствия согласия по двум важным пунктам документа.

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