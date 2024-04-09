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Названы даты дополнительных пленарных заседаний Госдумы

Володин: дополнительные пленарные заседания Госдумы пройдут 11 апреля и 6 мая

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Государственная дума проведет дополнительные пленарные заседания. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС.

В начале пленарного заседания при обсуждении повестки Володин заявил о решении провести 11 апреля, а также на первой пленарной неделе мая — 6 мая — дополнительные заседания.

3 апреля Вячеслав Володин отчитал покинувших зал во время отчета правительства и сказал, что ушедшие могут не переизбираться.

В ходе отчета правительства в Госдуме, на котором в том числе присутствовали представители регионов по ВКС, он обратился к ушедшим, призвав их задуматься о самореализации в политике. Володин напомнил, что правительство работает практически круглосуточно.

В ходе этого выступления Мишустин рассказал о преображении Магадана, а также пригласил всех побывать в этом городе.

Ранее в Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России.

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