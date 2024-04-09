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В МИД ФРГ заявили об исчерпании запасов ЗРК Patriot

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что запасы Patriot для Киева исчерпаны

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Kacper Pempel/Reuters

Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет ТАСС.

По словам Бербок, запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК Patriot американского производства в Германии уже исчерпаны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов.

Также Зеленский добавил, что Украине в этом году передадут только 10% от обещанных F-16, по его словам, они смогут работать в связке с ПВО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.

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