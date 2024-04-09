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Лавров поблагодарил КНР за направление наблюдателей на выборы в РФ

Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И поблагодарил китайскую сторону за направление наблюдателей на прошедшие выборы президента России.

Российский министр подчеркнул, что выборы в России проходили в условиях давления со стороны Запада и Украины. При этом он отметил, что голосование прошло успешно.

«Мы признательны за направление ваших наблюдателей», — сказал российский министр.

В ЦИК России утвердили результаты прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию очень чистой. Путин после утверждения итогов выборов поблагодарил россиян, которые отдали свой голос, и всех членов избирательных комиссий. Он подчеркнул, что поддержка граждан РФ для него намного важнее формальной победы на выборах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кремль изменит биографию Путина на сайте президента.

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