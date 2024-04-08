Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах

Секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в случае его принятия парламентом. Слова Мсхиладзе приводит РИА Новости.

«Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон», — подчеркнул Мсхиладзе.

До этого Зурабишвили заявила, что попытки принять закон об иноагентах саботируют путь Грузии в ЕС.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Ранее депутат Грузии Субари назвал президента Зурабишвили иностранным агентом.