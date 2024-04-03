Президент Грузии сочла саботажем попытки принять закон об иноагентах

Попытки правящей партии «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия» инициировать принятие законопроекта об иностранных агентах являются саботажем на пути страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила глава государства Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

По ее словам, принятие закона скажет «нет» Европе как по старым, так и по нынешним рекомендациям Еврокомиссии. Это будет означать, что Тбилиси не сможет открыть переговоры о вступлении в Евросоюз, подчеркнула Зурабишвили.

«Мы получили от Европы своеобразный аванс, и сегодня «Мечта» занята саботажем этого нашего пути и будущего. Саботаж — единственное слово, которое приходит мне на ум», — заявила она.

Глава государства призвала проголосовать «за европейское будущее страны» на предстоящих парламентских выборах.

До этого сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент страны законопроект об иностранных агентах. По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

Ранее в Грузии призвали «прекратить истерику» из-за закона об иноагентах.