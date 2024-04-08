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Стало известно об ухудшившемся отношении американских демократов к Нетаньяху

Fox News: Нетаньяху настроил против себя демократов США после беседы с Байденом

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Ronen Zvulun/Reuters

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху настроил против себя членов Демократической партии после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и авиационного удара армии страны по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), находившимся на территории сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты рассказали, что 37 конгрессменов-демократов из нижней палаты американского парламента составили заявление по поводу атаки на сотрудников WCK. В нем законодатели призвали пересмотреть санкционированное недавно решение о предоставлении Израилю нового пакета помощи.

«В свете этого инцидента мы настоятельно призываем вас <...> приостановить эту и любые будущие поставки наступательного оружия до тех пор, пока не будет завершено полное расследование авиационного удара», — говорится в документе.

По словам авторов статьи, реакция демократов совпала с тоном телефонной беседы Байдена и Нетаньяху.

5 апреля газета The New York Times сообщила, что американский лидер провел 30-минутный телефонный разговор с премьер-министром Израиля. При этом хозяин Белого дома пригрозил собеседнику прекращением помощи, если израильские войска не станут лучше относиться к гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху рассказал о «непреднамеренных» ударах израильских военных по невинным людям в секторе Газа.

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