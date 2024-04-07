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В Германии предложили исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза из-за Украины

Реттген предложил исключить из ЕС Венгрию и Словакию из-за позиции по Украине

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Michael Kappeler/Global Look Press

Необходимо поставить вопрос о членстве в Евросоюзе Венгрии и Словакии из-за их позиции по украинскому кризису. С таким предложением выступил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген, слова которого передает РИА Новости.

Политик, комментируя избрание Петера Пеллегрини на пост президента Словакии, заявил, что он и премьер-министр государства Роберт Фицо открыто симпатизируют российскому лидеру Владимиру Путину. Также Реттген назвал премьера Венгрии Виктор Орбана «троянским конем» России в Евросоюзе. Как отметил немецкий политик, Европейский союз больше «не должен и не может это терпеть».

При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер сообщил, что ЕС нужно поразмышлять о сокращении финансирования для Словакии.

Пеллегрини, который набрал 53,12% голосов, после победы заявил, что Словакия после завершения украинского конфликта будет искать пути общения с Россией.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что результаты президентских выборов в Словакии можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине.

Ранее Орбан назвал результаты выборов в Словакии победой для сторонников мира в Европе.

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