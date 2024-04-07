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Шольц испугался победы правых на выборах в Европарламент

Шольц предупредил об угрозе победы правых на выборах в Европарламент

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент. Его слова приводит Associated Press.

«Правые популисты проводят избирательные кампании против нашей объединенной Европы. Они готовы разрушить то, что мы построили для наших детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств», – заявил Шольц.

По его словам, лучшим ответом на «популизм и автократов» станет демонстрация преуспевающей Европы, способной «делать дела».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встревожен тем, что крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен продолжает набирать популярность в преддверии выборов в Европарламент.

До этого стало известно, что ряд ультраправых партий Европарламента выступает против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и проводит соответствующие агитации. Потенциальный успех крайне правых политических сил на июньских выборах в парламент ЕС ставит под угрозу поставки вооружений и гуманитарных нужд Киеву.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.

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