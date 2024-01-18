В Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов

Евросоюз (ЕС) превращается в диктаторскую империю крайних либералов, обслуживающих интересы международных финансовых кругов. Об этом заявил депутат Национального собрания Венгрии Ласло Тороцкаи на фоне попыток лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, сообщают «Известия».

18 января Европарламент (ЕП) рассмотрит резолюцию, призывающую Совет ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса из-за блокировки выделения Украине €50 млрд.

«Совершенно неприемлемо, чтобы ЕС отказывал какой-либо стране-члену в праве голосовать. Тем самым Брюссель уже даже не скрывает тот факт, что он попирает демократию», – сказал Тороцкаи.

Политик отметил, что в случае лишения Венгрии права голоса, он будет требовать, чтобы Будапешт перестал платить ежегодный взнос в бюджет ЕС.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита лидеров стран Евросоюза выделить финансовую помощь Украине объемом €50 млрд. Орбан также заявил, что Будапешт считает плохим решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины в содружество.

Ранее было названо условие отказа Венгрии от вето на помощь Украине.