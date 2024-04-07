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Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине

Bloomberg: Китай снабжает РФ данными спутниковой разведки с целями на Украине

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Petar Kujundzic/Reuters

Соединенные Штаты предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине, в том числе при помощи предоставления спутниковой разведки с данными военных целей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме этого, Китай поставляет России микроэлектронику, станки для производства танков, оптику и ракетное топливо. Страны также усилили космическое сотрудничество, отмечается в материале.

Как следует из текста, Пекин стремится показать себя нейтральной стороной в конфликте на Украине, однако он установил «глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин назвали дружбой «без ограничений».

Поддержка Китая Россией в последние месяцы усилилась, подчеркнули собеседники агентства.

До этого заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Пекин готов предоставить все необходимые условия для переговоров России и Украины.

Ранее минфин США предупредил Китай о «серьезных последствиях» из-за помощи России.

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