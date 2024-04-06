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Минфин США предупредил Китай о «серьезных последствиях» из-за помощи России

Глава Минфина США Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

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Al Drago/Pool via Reuters

Глава Минфина США Джаннет Йеллен предупредила Китай о «серьезных последствиях» в случае, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию конфликте с Украиной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой агентство AFP, которое цитирует пресс-релиз Минфина США о встрече Йеллен с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

«Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы»,— сказано в пресс-релизе Минфина США.

В ходе встречи с Йеллен вице-премьер Государственного совета КНР выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере. Китайская сторона также дала США «доскональный ответ» по проблемам, связанным с использованием производственных мощностей.

До этого глава Минфина США, посещая Гуанчжоу, заявила чиновникам, что китайские предприятия производят слишком много товаров и это нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю.

Ранее США начали охоту на зарубежные счета российских банков.

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