Песков рассказал, беспокоит ли Москву встреча Пашиняна, Блинкена и фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не слышали каких-либо заявлений Еревана касательно того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет обсуждать в Брюсселе тему трансатлантической интеграции республики.

Он прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ожидается, что переговоры будут касаться темы трансатлантической интеграции Еревана. Пескова спросили, вызывает ли в Кремле беспокойство данная ситуация.

«Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся каких-то заявлений армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции... Мы не видели и не слышали [такой повестки]. Пока исходим из этого», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Пашинян 5 апреля встретится с госсекретарем США и главой ЕК в Брюсселе. Официальная цель мероприятия — углубление сотрудничества сторон в разных сферах.

Член партии Пашиняна «Гражданский договор», заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян заявлял, что Армения укрепляет отношения с западными странами ради своей безопасности, это не направленно против России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.